В Забайкалье рассказали о планируемых спортивных мероприятиях

Все соревнования начнутся с 20 августа в связи с продлением запрета



В Забайкальском крае рассказали о планируемых спортивных мероприятиях в регионе. Прямой эфир министра физической культуры и спорта края Виталия Ломаева прошёл в официальной группе пресс-службы правительства Забайкалья в «ВКонтакте».



- В связи с продлением запрета на массовые мероприятия, все запланированные соревнования начнутся с 20 августа. Планируем провести кубок России по стрельбе из лука на высокогорье (0+) с 21 по 27 августа, поэтому приглашаем всех желающих и неравнодушных к такому виду спорта. Также в Нерчинске с 27 по 29 августа впервые проведём спартакиаду «Старшее поколение среди малых городов Забайкальского края» (0+), где примут участие около 300 участников, - рассказал Виталий Ломаев.



Мероприятия будут проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Также министр отметил, что на территории края проведено более 1500 муниципальных, межмуниципальных, региональных физкультурно-спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



