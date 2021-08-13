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В Бурятии рассказали, как не подцепить кишечные инфекции во время паводка

В Бурятии рассказали, как не подцепить кишечные инфекции во время паводка
Общество,  Фото:pixabay.com
Нельзя употреблять воду из неизвестных источников и источников, подвергшихся подтоплению

Управление Роспотребнадзора по Бурятии в целях профилактики острых кишечных инфекций во время паводка рекомендует соблюдать меры профилактики:

- не употреблять воду из неизвестных источников и источников, подвергшихся подтоплению паводковыми водами, т.к. вода загрязнена микроорганизмами и химическими веществами, смытыми с почвы;

- употреблять только свежекипяченую воду или бутилированную воду. В случае возникновения сомнений в отношении качества воды необходимо прокипятить её перед использованием;

- необходимо проведение дезинфекции воды на водоисточниках, в том числе колодцах. Использование водоисточников разрешается только после получения результатов лабораторных исследований воды;

- во время ликвидации последствий паводка необходимо провести дезинфекционную обработку открытых придомовых и домовых территорий, а также дератизационную обработку для борьбы с крысами и мышами, которые являются источниками многих инфекционных болезней;

- необходимо соблюдать правила личной гигиены – тщательно мыть руки после посещения туалета, а также перед употреблением пищи.

При выявлении признаков инфекционного заболевания необходимо помнить, что:

- больному необходимо выделить отдельную посуду;
- в помещении необходимо организовать уборку помещений и дезсредствами, тщательно мыть руки, всю посуду перекипятить, не жалеть дезинфицирующих средств.

При первых признаках острой кишечной инфекции нужно сразу обратиться к врачу за медицинской помощью. 
Роспотребнадзор

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