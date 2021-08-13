Зампрокурора Бурятии пройдёт приём граждан

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Приём состоится на следующей неделе



20 августа с 10 до 12 часов в прокуратуре Бурятии заместитель прокурора республики Светлана Козлова примет граждан по вопросам нарушения прав несовершеннолетних.



- Желающие могут обратиться на приём, сообщив о фактах нарушений прав несовершеннолетних на получение среднего профессионального и высшего образования, по вопросам пребывания детей в летних оздоровительных лагерях, соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья и другим вопросам, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Предварительная запись на приём производится по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.



Жители республики также могут быть приняты по месту проживания в режиме видеоконференцсвязи в районных (межрайонных) прокуратурах.



Кроме того, в прокуратуре республики в этот день будет работать телефонная «горячая линия». С сообщениями о нарушении прав несовершеннолетних граждане могут обратиться с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по телефону – 8 (3012) 21-07-50.

