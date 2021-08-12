Стороны обсудили строительство дацанов, кумысоварение и бурятский язык
12 августа состоялась рабочая встреча Дид Хамбо-ламы по Иркутской области (заместителя главы Буддийской традиционной Сангхи России по Иркутской области) Алдара Долгоржапова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
На встрече стороны обсудили планы по восстановлению и строительству на территории региона дацанов, создание представительства института Дид Хамбо-ламы по Иркутской области, возрождение в регионе традиций кумысоварения, а также сохранение и развитие бурятского языка.
- В настоящее время бурятский язык изучается в 78 школах Усть-Ордынского Бурятского округа из 206 и в 49 детских садах из 97. С нового учебного года бурятский язык начнут преподавать ещё в восьми школах и восьми детских садах УОБО. В июне этого года в Усть-Ордынской национальной библиотеке имени М.Н. Хангалова состоялось открытие центра семейного общения на бурятском языке «Сайн байна! Здравствуйте!», - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Дид Хамбо-лама встретился с губернатором Иркутской области
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