Дид Хамбо-лама встретился с губернатором Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Стороны обсудили строительство дацанов, кумысоварение и бурятский язык



12 августа состоялась рабочая встреча Дид Хамбо-ламы по Иркутской области (заместителя главы Буддийской традиционной Сангхи России по Иркутской области) Алдара Долгоржапова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.



На встрече стороны обсудили планы по восстановлению и строительству на территории региона дацанов, создание представительства института Дид Хамбо-ламы по Иркутской области, возрождение в регионе традиций кумысоварения, а также сохранение и развитие бурятского языка.



- В настоящее время бурятский язык изучается в 78 школах Усть-Ордынского Бурятского округа из 206 и в 49 детских садах из 97. С нового учебного года бурятский язык начнут преподавать ещё в восьми школах и восьми детских садах УОБО. В июне этого года в Усть-Ордынской национальной библиотеке имени М.Н. Хангалова состоялось открытие центра семейного общения на бурятском языке «Сайн байна! Здравствуйте!», - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

