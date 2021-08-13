В октябре пройдёт всероссийский педагогический диктант

Принять участие могут команды учителей российских школ



На федеральном форуме «Россия – Моя история. Новые горизонты» анонсировали проведение в октябре всероссийского педагогического диктанта. Просветительская акция пройдёт впервые. Организаторы считают, что это поможет привлечь внимание к важной составляющей работы учителей – самоподготовке и самопроверке уровня своих преподавательских компетенций.



- Диктант пройдёт в формате командной работы педагогов онлайн и офлайн на базе федерального методического центра в исторических парках «Россия – Моя история» по всей стране. Командам предстоит решить пять задач, связанных с осмыслением их практического опыта, поиском нетипового решения распространённой проблемы и применением навыков функциональной грамотности для визуализации этого решения, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края, ссылаясь на министерство просвещения России.



Участвовать в акции могут педагогические команды российских школ. Все учителя получат сертификаты, а победители – призы.

