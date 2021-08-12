В Бурятии создают электронную карту музеев

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

Нацмузей республики собирает материалы в районных музеях для уникального проекта



Сотрудники национального музея Бурятии проводят экспедицию по муниципальным и общественным музеям. Цель поездки — сбор материалов для проекта электронной музейной карты «Культурное наследие народов Бурятии».



- День второй. Тункинский район. Посетили и отсняли экспонаты 3 музеев: музей «Природы и Человека» национального парка «Тункинский», музея истории буддизма при школе в Хужирах и абсолютно уникального музея в селе Хужир, — поделилась директор нацмузея РБ Татьяна Бороноева на странице в Facebook.



На карте будут отображены все музеи Бурятии, включая республиканские, муниципальные и общественные.



- Посетители сайта смогут получить представление о деятельности музея, его коллекции и местоположении с контактными данными. Будут представлены фотографии интересных экспонатов и фрагменты экспозиции музея. Вся информация также будет представлена на английском языке, — рассказала учёный секретарь музея Татьяна Базарова.



На сегодня команда успела побывать в 7 районах и собрать материалы 13 музеев, сообщает пресс-служба нацмузея.

