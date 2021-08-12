В Бурятии за нерестом омуля будут следить с камер

Ситуацию планируют отслеживать при помощи беспилотников



В Бурятии прошло обсуждение готовности всех заинтересованных структур и ведомств для предстоящей работы по пресечению браконьерства: проведение совместных оперативных мероприятий и организация патрулирования на водоёмах, проведение досмотра транспортных средств, пресечение незаконного оборота рыбной продукции, проведение регулярных сверок прохождения материалов, направляемых в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности. Участниками совещания стали представители Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству, министерства внутренних дел по РБ, Улан-Удэнского ЛОВД МВД на транспорте, управления Росгвардии, центра ГИМС МЧС по РБ, Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО», управления Роспотребнадзора по РБ, Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, ООО «Данак», а также главы администраций муниципальных образований Кабанского, Баргузинского, Северобайкальского, и Прибайкальского районов РБ.



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, для пресечения браконьерства в Бурятии собираются ввести круглосуточное видеонаблюдение в нерестовых районах: Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском и Северо-Байкальском. Ситуацию с подходами рыбы на икрометание планируется отслеживать в режиме реального времени беспилотными летательными аппаратами. Напомним, запрет на ловлю омуля касается территории озера Байкал и впадающих в него рек. Запрещена добыча рыбы любым способом, в том числе и удочкой с берега.



- От результатов нашей работы в нерестовый период напрямую зависит будущее рыбной отрасли республики. Соответствующая охрана будет способствовать восстановлению запасов омуля и позволит в будущем снять запрет на его промышленный вылов, что заметно улучшит экономический климат отрасли и благоприятно отразится на жителях, живущих у берегов озера Байкал, – заявил Булат Цыренжапов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

