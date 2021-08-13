 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 августа

12 августа

Популярное

В Забайкалье пройдут соревнования по автокроссу

В Забайкалье пройдут соревнования по автокроссу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заезды пойдут в зачёт отборочной серии кубка России

В Забайкалье с 11 по 12 сентября пройдут соревнования по автомобильному кроссу. Состоятся этап отборочной серии кубка России для групп «Супер-1600», «Д2 - классика» и «Т1-2500»; четвёртый этап чемпионата края для групп «Д2 - классика», «Супер-1600», «Суперавто», «Т1-2500» и «Т4-3»; а также в командном зачёте будет разыгран кубок мастеров спорта России по автоспорту региона. Трасса соревнований расположена в Читинском районе, в четырёх километрах юго-западнее села Верх-Чита (22 км трассы Чита – Арахлей в 2 км от поста ДПС).

Предварительные заявки принимаются до 18:00 (время московское) 1 сентября. 10 сентября пройдут организационное заседание, административная проверка и предварительная техническая инспекция. В первый день соревнований, 11 сентября, состоятся свободная тренировка и отборочные заезды. 12 сентября с 12:00 будут проведены открытие и финальные заезды. Награждение победителей запланировано на 17:30.

Победители награждаются дипломами, кубками, медалями. Об этом сообщает федерация автоспорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
автоспорт автокросс спорт Кубок России Забайкальский край чемпионат кубок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зампрокурора Бурятии пройдёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии пройдёт приём граждан
Общество, 13.08.2021
Приём состоится на следующей неделе
В октябре пройдёт всероссийский педагогический диктант
В октябре пройдёт всероссийский педагогический диктант
Общество, 13.08.2021
Принять участие могут команды учителей российских школ
В Забайкалье пройдут соревнования по автокроссу
В Забайкалье пройдут соревнования по автокроссу
Общество, 13.08.2021
Заезды пойдут в зачёт отборочной серии кубка России

В Бурятии местами ливни с грозами
В Бурятии местами ливни с грозами
Общество, 13.08.2021
В Улан-Удэ возможен короткий грозовой дождь
В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками
В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками
Общество, 12.08.2021
Стала известна программа лаборатории режиссёров оперы
Дид Хамбо-лама встретился с губернатором Иркутской области
Дид Хамбо-лама встретился с губернатором Иркутской области
Общество, 12.08.2021
Стороны обсудили строительство дацанов, кумысоварение и бурятский язык
Иркутское землячество назвало лауреатов премии Щетинина
Иркутское землячество назвало лауреатов премии Щетинина
Общество, 12.08.2021
Её вручают за активную общественно-патриотическую деятельность в Иркутской области
На 4 полигонах в Бурятии военные уничтожили «противника»
На 4 полигонах в Бурятии военные уничтожили «противника»
Общество, 12.08.2021
В учениях приняли участие мотострелковые и танковые подразделения, а также разведгруппы
В Агинском округе вручили медали «За любовь и верность»
В Агинском округе вручили медали «За любовь и верность»
Общество, 12.08.2021
Семь пар супругов чествовали в Агинском районе
Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск
Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск
Общество, 12.08.2021
Экипажи проекта проплывут по рекам от Иркутска до устья Амура
В Бурятии за нерестом омуля будут следить с камер
В Бурятии за нерестом омуля будут следить с камер
Общество, 12.08.2021
Ситуацию планируют отслеживать при помощи беспилотников
На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды
На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды
Общество, 12.08.2021
Ситуация находится на контроле профильных ведомств
Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира
Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира
Общество, 12.08.2021
Соревнования по вольной борьбе среди юниоров пройдут в Уфе
В Бурятии создают электронную карту музеев
В Бурятии создают электронную карту музеев
Общество, 12.08.2021
Нацмузей республики собирает материалы в районных музеях для уникального проекта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^