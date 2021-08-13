Заезды пойдут в зачёт отборочной серии кубка России
В Забайкалье с 11 по 12 сентября пройдут соревнования по автомобильному кроссу. Состоятся этап отборочной серии кубка России для групп «Супер-1600», «Д2 - классика» и «Т1-2500»; четвёртый этап чемпионата края для групп «Д2 - классика», «Супер-1600», «Суперавто», «Т1-2500» и «Т4-3»; а также в командном зачёте будет разыгран кубок мастеров спорта России по автоспорту региона. Трасса соревнований расположена в Читинском районе, в четырёх километрах юго-западнее села Верх-Чита (22 км трассы Чита – Арахлей в 2 км от поста ДПС).
Предварительные заявки принимаются до 18:00 (время московское) 1 сентября. 10 сентября пройдут организационное заседание, административная проверка и предварительная техническая инспекция. В первый день соревнований, 11 сентября, состоятся свободная тренировка и отборочные заезды. 12 сентября с 12:00 будут проведены открытие и финальные заезды. Награждение победителей запланировано на 17:30.
Победители награждаются дипломами, кубками, медалями. Об этом сообщает федерация автоспорта Забайкальского края.
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В Забайкалье пройдут соревнования по автокроссу
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