Виктор Хлебников был призван в Красную Армию в 1944 году
На 95-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Петрович Хлебников. Виктор Петрович стал настоящим символом Великой Победы для многих поколений селенгинцев. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
Виктор Петрович родился 15 апреля 1927 года в селе Шарагол Кяхтинского района БурАССР в многодетной семье.
Рано лишился матери, в 1937 году по анонимному доносу расстреляли отца. Было трудное детство. Окончив шесть классов, пошёл работать.
В 1944 году Иркутским РВК был призван в Красную Армию. Великую Победу Виктор Петрович встретил в составе танковой дивизии Забайкальского фронта.
За заслуги перед отечеством награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями.
Виктор Петрович всю жизнь проработал шофёром, водил самосвалы, грузовики, автобусы.
В Гусиноозёрске женился на Ольге Александровне. Вместе родили и воспитали троих детей.
- Соболезнуем родным и близким Виктора Петровича. Память о нём навсегда сохранится в сердцах благодарных земляков, - говорится в сообщении «Селенга-инфо».
В Бурятии скончался 94-летний ветеран войны
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