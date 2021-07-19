В Бурятии скончался 94-летний ветеран войны

Виктор Хлебников был призван в Красную Армию в 1944 году



На 95-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Петрович Хлебников. Виктор Петрович стал настоящим символом Великой Победы для многих поколений селенгинцев. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».



Виктор Петрович родился 15 апреля 1927 года в селе Шарагол Кяхтинского района БурАССР в многодетной семье.



Рано лишился матери, в 1937 году по анонимному доносу расстреляли отца. Было трудное детство. Окончив шесть классов, пошёл работать.



В 1944 году Иркутским РВК был призван в Красную Армию. Великую Победу Виктор Петрович встретил в составе танковой дивизии Забайкальского фронта.



За заслуги перед отечеством награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями.



Виктор Петрович всю жизнь проработал шофёром, водил самосвалы, грузовики, автобусы.



В Гусиноозёрске женился на Ольге Александровне. Вместе родили и воспитали троих детей.



- Соболезнуем родным и близким Виктора Петровича. Память о нём навсегда сохранится в сердцах благодарных земляков, - говорится в сообщении «Селенга-инфо».

