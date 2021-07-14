Чемпионка Европы по боксу возвратилась в Читу

Общество, Фото: федерация бокса Забайкальского края

Мария Шишмарёва выиграла «золото» ещё в конце июня



Читинская спортсменка Мария Шишмарёва, завоевав золотую медаль и став чемпионкой Европы по боксу, прибыла в столицу Забайкалья из Италии. Встречали победительницу представители министерства спорта региона и краевой федерации бокса.



- От всей души хочу поздравить нашу забайкальскую спортсменку с её яркой и достойной победой. Желаю продолжать в том же духе и не останавливаться на достигнутом, - заявил министр спорта Забайкалья Виталий Ломаев.



Напомним, что чемпионат Европы по боксу среди юниоров 19-22 лет проходил в итальянском городе Розето-дельи-Абруцци с 17 по 24 июня. В последний день соревнований Мария Шишмарёва в финале весовой категории свыше 81 кг одержала победу над представительницей Украины Марией Ловчинской со счётом 3:2. Кроме того, она выполнила норматив мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

