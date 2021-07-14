Мария Шишмарёва выиграла «золото» ещё в конце июня
Читинская спортсменка Мария Шишмарёва, завоевав золотую медаль и став чемпионкой Европы по боксу, прибыла в столицу Забайкалья из Италии. Встречали победительницу представители министерства спорта региона и краевой федерации бокса.
- От всей души хочу поздравить нашу забайкальскую спортсменку с её яркой и достойной победой. Желаю продолжать в том же духе и не останавливаться на достигнутом, - заявил министр спорта Забайкалья Виталий Ломаев.
Напомним, что чемпионат Европы по боксу среди юниоров 19-22 лет проходил в итальянском городе Розето-дельи-Абруцци с 17 по 24 июня. В последний день соревнований Мария Шишмарёва в финале весовой категории свыше 81 кг одержала победу над представительницей Украины Марией Ловчинской со счётом 3:2. Кроме того, она выполнила норматив мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Чемпионка Европы по боксу возвратилась в Читу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Посетителям представят более 80 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства
Часть мероприятий будут организованы в онлайн-формате
В Иркутской области для рисунков с птицами проводят фотосессии на открытом воздухе
Заявки принимаются до 1 августа
Мария Шишмарёва выиграла «золото» ещё в конце июня
Волонтёры приведут в порядок территории, попавшие в зону ЧС
Исключениями стали места отдыха и сбора дикоросов
Именинницу поздравили родные и администрация Железнодорожного района города
В регионе провели торжественные мероприятия, посвящённые Дню семьи
Пройти обучение приглашают глав крестьянских хозяйств и сельских предпринимателей
По предварительным данным, выплаты по 50 и 100 тысяч рублей получат свыше 900 человек
Жительница посёлка Светлый рассказала, как на два часа опоздала на работу из-за ливня
Анна Чернигова родилась в селе Оса в 1921 году
Хуралы в Иволгинском дацане проводятся при минимальном количестве верующих
На месте захоронений установлены шесть стен памяти с 12,5 тысячами фамилий расстрелянных