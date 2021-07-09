На «Золотом голосе Байкала» выступит алтайская звезда горлового пения

Заслуженный артист Республики Алтай, солист государственной филармонии Алтая Эмиль Толкочеков представит своё творчество на международном фестивале «Золотой голос Байкала» с 20 по 23 июля.
Артист из Горно-Алтайска объездил почти весь мир, участвуя в различных певческих конкурсах. С 2007 года был солистом группы «Мистер Икс» - постоянный участник телевизионных программ, лауреат премий «Золотой граммофон», «Хорошие песни России». В 2016 году Эмиль занял второе место на проекте «Новая звезда», где получил достойную оценку своего творчества членами жюри.
Как сложится судьба певца на фестивале «Золотой голос Байкала», можно увидеть, посмотрев онлайн-трансляцию. Она пройдёт с 20 по 23 июля на YouTube-канале театра «Байкал» и на портале Культура.РФ.
Фестиваль предполагает конкурсную программу, поэтому призовой фонд конкурса составляет один млн рублей. Обладатель гран-при получит 300 тыс. рублей, лауреаты первой, второй и третьей степени – 200 тысяч, 150 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, приз зрительских симпатий – 100 тысяч и три дипломанта по 50 тысяч рублей.
В конкурсе за лучшее исполнении поборются этно-певцы со всего мира. В первом туре им предстоит исполнить песню из собственного репертуара. Во втором, ключевом и зрелищном этапе они посоревнуются в лучшем исполнении бурятских песен. Оценивать их будет международное жюри.
Первый фестиваль «Золотой голос Байкала» состоялся в 2008 году, тогда в нём приняли участие эстрадные певцы из разных стран, артисты представили свою интерпретацию бурятской песни.
Возрастное ограничение 6+