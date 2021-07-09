На «Золотом голосе Байкала» выступит алтайская звезда горлового пения





Возрастное ограничение 6+



Заслуженный артист Республики Алтай, солист государственной филармонии Алтая Эмиль Толкочеков представит своё творчество на международном фестивале «Золотой голос Байкала» с 20 по 23 июля.Артист из Горно-Алтайска объездил почти весь мир, участвуя в различных певческих конкурсах. С 2007 года был солистом группы «Мистер Икс» - постоянный участник телевизионных программ, лауреат премий «Золотой граммофон», «Хорошие песни России». В 2016 году Эмиль занял второе место на проекте «Новая звезда», где получил достойную оценку своего творчества членами жюри.Как сложится судьба певца на фестивале «Золотой голос Байкала», можно увидеть, посмотрев онлайн-трансляцию. Она пройдёт с 20 по 23 июля на YouTube-канале театра «Байкал» и на портале Культура.РФ.Фестиваль предполагает конкурсную программу, поэтому призовой фонд конкурса составляет один млн рублей. Обладатель гран-при получит 300 тыс. рублей, лауреаты первой, второй и третьей степени – 200 тысяч, 150 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, приз зрительских симпатий – 100 тысяч и три дипломанта по 50 тысяч рублей.В конкурсе за лучшее исполнении поборются этно-певцы со всего мира. В первом туре им предстоит исполнить песню из собственного репертуара. Во втором, ключевом и зрелищном этапе они посоревнуются в лучшем исполнении бурятских песен. Оценивать их будет международное жюри.Первый фестиваль «Золотой голос Байкала» состоялся в 2008 году, тогда в нём приняли участие эстрадные певцы из разных стран, артисты представили свою интерпретацию бурятской песни.