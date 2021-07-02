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В Бурятии назвали победителей конкурса книг «Навстречу «Алтаргане»

В Бурятии назвали победителей конкурса книг «Навстречу «Алтаргане»
Общество,  Фото:pixabay.com
Лауреаты представят республику на всебурятском фестивале

В июне в Бурятии прошёл республиканский отборочный тур конкурса книг «Навстречу «Алтаргане 2021». На конкурс были представлены заявки в пяти номинациях.

Лауреатами отборочного конкурса в номинации «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном. Хүүгэдэй зохёол — Лучшая книга на бурятском языке. Детская литература» стали:
- Диплом лауреата I степени - Хомонова Саяна;
- Диплом лауреата II степени - Цыденова Баирма;
- Диплом лауреата III степени - Дугарова Александра.

В номинации «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном. Уран зохёол — Лучшая книга на бурятском языке. Художественная литература. Проза» победили:
- Диплом лауреата I степени Лыгденов Александр;
- Диплом лауреата II степени Базаржапова Галина;
- Диплом лауреата III степени Шабаев Николай.

Номинацию «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном. Уран зохёол — Лучшая книга на бурятском языке. Художественная литература. Поэзия» выиграли:
- Диплом лауреата I степени - Зандраев Элбэг;
- Диплом лауреата II степени - Галсанов Базаржаб;
- Диплом лауреата III степени - Дармаева Санжай-Ханда.

В номинации «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном. Баримтата ном — Лучшая книга на бурятском языке. Документальная книга» победу праздновали:
- Диплом лауреата I степени - Ардаева Лариса;
- Диплом лауреата II степени - Бадмаева Соелма;
- Диплом лауреата III степени - Базаржапова Галина.

В номинации «Буряадууд ба буряад соёл тухай бусад хэлэнүүд дээрэ эрхим ном — Лучшая книга о бурятах и бурятской культуре на других языках» призовые места заняли:
- Диплом лауреата I степени - Дабаин Баясхалан;
- Диплом лауреата II степени - Тарнуева Соелма;
- Диплом лауреата III степени - Очирова Софья.

Книги этих авторов представят Бурятию на фестивале «Алтаргана».

Как сообщает пресс-служба национальной библиотеки республики, целями и задачами конкурса стали содействие сохранению и развитию бурятского языка и бурятской культуры, популяризация и выявление лучших книг о бурятском этносе, а также содействие развитию книгоиздательского дела.
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