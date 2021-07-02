В Бурятии назвали победителей конкурса книг «Навстречу «Алтаргане»

Лауреаты представят республику на всебурятском фестивале



В июне в Бурятии прошёл республиканский отборочный тур конкурса книг «Навстречу «Алтаргане 2021». На конкурс были представлены заявки в пяти номинациях.



Лауреатами отборочного конкурса в номинации «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном. Хүүгэдэй зохёол — Лучшая книга на бурятском языке. Детская литература» стали:

- Диплом лауреата I степени - Хомонова Саяна;

- Диплом лауреата II степени - Цыденова Баирма;

- Диплом лауреата III степени - Дугарова Александра.



В номинации «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном. Уран зохёол — Лучшая книга на бурятском языке. Художественная литература. Проза» победили:

- Диплом лауреата I степени Лыгденов Александр;

- Диплом лауреата II степени Базаржапова Галина;

- Диплом лауреата III степени Шабаев Николай.



Номинацию «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном. Уран зохёол — Лучшая книга на бурятском языке. Художественная литература. Поэзия» выиграли:

- Диплом лауреата I степени - Зандраев Элбэг;

- Диплом лауреата II степени - Галсанов Базаржаб;

- Диплом лауреата III степени - Дармаева Санжай-Ханда.



В номинации «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном. Баримтата ном — Лучшая книга на бурятском языке. Документальная книга» победу праздновали:

- Диплом лауреата I степени - Ардаева Лариса;

- Диплом лауреата II степени - Бадмаева Соелма;

- Диплом лауреата III степени - Базаржапова Галина.



В номинации «Буряадууд ба буряад соёл тухай бусад хэлэнүүд дээрэ эрхим ном — Лучшая книга о бурятах и бурятской культуре на других языках» призовые места заняли:

- Диплом лауреата I степени - Дабаин Баясхалан;

- Диплом лауреата II степени - Тарнуева Соелма;

- Диплом лауреата III степени - Очирова Софья.



Книги этих авторов представят Бурятию на фестивале «Алтаргана».



Как сообщает пресс-служба национальной библиотеки республики, целями и задачами конкурса стали содействие сохранению и развитию бурятского языка и бурятской культуры, популяризация и выявление лучших книг о бурятском этносе, а также содействие развитию книгоиздательского дела.

