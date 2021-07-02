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В Бурятии прописали условия ипотеки для многодетных семей

В Бурятии прописали условия ипотеки для многодетных семей
Общество,  Фото:pixabay.com
Заём будет предоставляться из республиканского бюджета в сумме до 3 млн рублей

В Бурятии в окончательном втором чтении принят законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». Его цель – решить жилищный вопрос многодетных семей, где есть шесть и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновлённых), нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в сводном списке по республике.

- В законе прописаны условия предоставления ипотечного кредита. Так один из родителей (усыновителей) должен проживать на территории Республики Бурятия не менее пяти лет на дату рождения (усыновления) шестого и последующего ребёнка. Семья должна быть принята на учёт в качестве нуждающегося не позднее 31 июля 2022 года. Также учитывается то, что шестой и последующий ребёнок рождён или усыновлён не позднее 30 апреля 2022 года, - отметил председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец..

Целевой жилищный заём будет предоставляться на приобретение жилого помещения (жилого дома) из средств республиканского бюджета в сумме до 3 млн рублей. Причём общая площадь жилья должна быть не менее 11 кв. метров на каждого члена семьи с использованием ипотечного кредита.

Целевой жилищный заём предоставляется гражданам на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на особых условиях в той кредитной организации, с которой правительством Бурятии заключено соглашение о сотрудничестве. Также за счёт средств республиканского бюджета будет идти погашение не только основной суммы долга по ипотечному кредиту, но и процентов, и расходов по страховке.

Как сообщает министерство социальной защиты населения Бурятии, договор целевого жилищного займа заключается между ведомством и гражданином на срок не более 10 лет. Порядок оплаты других расходов разрабатывается правительством республики.
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