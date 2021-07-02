На Ангаре увеличили сброс воды, чтобы не подтопило Бурятию

Администрация Иркутска выступила против принимаемых мер



Вопросы регулирования уровня озера Байкал и водохранилищ рассмотрели на заседании Енисейского бассейнового водного управления. Планируется увеличение сбросных расходов через весь ангарский каскад ГЭС, в том числе через Иркутскую с 2500 до 2800-2900 куб. м/с. Решение регулятора вызвано значительным повышением уровня озера Байкал.



Как отметил первый заместитель мэра областного центра Андрей Южаков, увеличение сброса может негативно сказаться на ситуации в Иркутске –привести к подтоплению районов города с пониженным рельефом.



- Мы высказали серьёзную обеспокоенность по поводу увеличения сбросных расходов. Режим локального ЧС уже введён в двух районах города. Непростая гидрологическая ситуация складывается на территории Ленинского и Правобережного округов. Считаем, что на сегодня сброс воды необходимо оставить на уровне 2500 куб. м/с, – подчеркнул Андрей Южаков.



Представители главного управления МЧС России по Иркутской области предложили увеличивать уровни сбросов поэтапно, чтобы можно было оценить возможные риски и последствия.



При этом, по итогам совещания Енисейским бассейновым водным управлением в целях минимизации рисков подтопления на территории Бурятии принято решение увеличить с 6:00 2 июля сбросные расходы до 2800-2900 куб. м/с. В случае, если рост уровня Байкала продолжится, сброс может быть увеличен до 3200 куб. м/с.



Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил специалистам МКУ «Безопасный город» в круглосуточном режиме вести мониторинг водных объектов. В зону возможного подтопления могут попасть пониженные участки местности в 6 садоводческих товариществах: Елизовское, Озёрное, Прибрежное, Прибрежное-2, Ангара-3, Нептун.



При осложнении обстановки администрация города Иркутска просит жителей обращаться в единую диспетчерскую службу города по телефонам: 520-112, 56-34-20, 56-34-30. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





