Житель Бурятии украл продукты из камеры хранения в магазине

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина воспользовался найденным ключом



Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в краже.



Преступление произошло 4 января 2020 года в магазине. Мужчина нашёл ключ от ячейки шкафчика для хранения вещей покупателей. Он подошёл к шкафчику и найденным ключом открыл дверцу ячейки. Оттуда он взял чужой пакет с продуктами и ушёл. Ущерб составил 426 рублей 18 копеек.



Мужчина полностью признал свою вину, не пытался уйти от ответственности. Суд признал его виновным по ст.158 ч.2 п.«б» УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы, сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.



