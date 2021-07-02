Мужчина воспользовался найденным ключом
Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в краже.
Преступление произошло 4 января 2020 года в магазине. Мужчина нашёл ключ от ячейки шкафчика для хранения вещей покупателей. Он подошёл к шкафчику и найденным ключом открыл дверцу ячейки. Оттуда он взял чужой пакет с продуктами и ушёл. Ущерб составил 426 рублей 18 копеек.
Мужчина полностью признал свою вину, не пытался уйти от ответственности. Суд признал его виновным по ст.158 ч.2 п.«б» УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы, сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.
Житель Бурятии украл продукты из камеры хранения в магазине
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