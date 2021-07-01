В Бурятии тракторист по решению суда стал разнорабочим

Тракторист отработал 100 часов обязательных работ



В Еравнинском районе Бурятии житель села Сосново-Озёрское отработал 100 часов обязательных работ за управление транспортным средством, будучи лишённым права управления.



Мужчина был задержан на сельской улице в момент управления трактором. При проверке документов выяснилось, что у водителя не истёк срок лишения права управления транспортным средством. Мировой суд действия водителя квалифицировал по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ и назначил 100 часов обязательных работ.



- Должник для отработки наказания был определён в муниципальное образование «Сосново-Озёрское». Назначенное количество часов он отрабатывал в ежедневном режиме по четыре часа в день в качестве разнорабочего. На сегодняшний день на основании табеля учета времени рабочих часов исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



