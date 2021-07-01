На Улан-Удэнском авиазаводе «потушили» пожар



Всего для ликвидации условного очага были привлечены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона в составе 25 человек личного состава и 8 единиц техники, в том числе автолестница АЛ-30.



- Стоит отметить, что наряду с регулярными пожарно-тактическими учениями, на Улан-Удэнском авиационном заводе уделяется особое внимание профилактике пожаров на производстве. На постоянной основе проводится пожарно-техническое обследование объектов, ведётся подготовка работников завода к действиям при пожаре или аварии. Организована эффективная профилактическая работа: проводятся инструктажи, обследования, санкционирование огневых работ, мониторинг противопожарного состояния предприятия в целом, - отметили в МЧС.



Систематично проводятся противопожарные инструктажи и пожарно-технические минимумы. По программам пожарно-технического минимума обучаются руководители, ответственные за пожарную безопасность, газоэлектросварщики, работники складского хозяйства, электротехнический персонал, а также те, кто работает с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.



Всего для ликвидации условного очага были привлечены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона в составе 25 человек личного состава и 8 единиц техники, в том числе автолестница АЛ-30.- Стоит отметить, что наряду с регулярными пожарно-тактическими учениями, на Улан-Удэнском авиационном заводе уделяется особое внимание профилактике пожаров на производстве. На постоянной основе проводится пожарно-техническое обследование объектов, ведётся подготовка работников завода к действиям при пожаре или аварии. Организована эффективная профилактическая работа: проводятся инструктажи, обследования, санкционирование огневых работ, мониторинг противопожарного состояния предприятия в целом, - отметили в МЧС.Систематично проводятся противопожарные инструктажи и пожарно-технические минимумы. По программам пожарно-технического минимума обучаются руководители, ответственные за пожарную безопасность, газоэлектросварщики, работники складского хозяйства, электротехнический персонал, а также те, кто работает с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

На Улан-Удэнском авиационном заводе прошли пожарно-тактические учения ГУ МЧС Бурятии. По замыслу, пожар случился в столярном отделении плазово-шаблонного цеха, где загорелся один из специализированных станков.- Данный объект был выбран не случайно, в столярном цехе изготавливаются деревянные детали, применяемые в производстве вертолётной техники. В случае возникновения возгорания в помещении цеха тушение будет осложняться наличием большого объёма заготовок из древесины, вместе с тем способствовать быстрому распространения огня будет наличие в системе охлаждения производственных станков горюче-смазочных материалов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Первой к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда цеха, которая сдерживала огонь до прибытия первых пожарных расчётов МЧС России.- Горение сопровождалось розливом горюче-смазочных материалов, в связи с чем тушение осуществлялось с применением пенообразователя. В ходе ликвидации условного возгорания работы в среде непригодной для дыхания производились шестью звеньями газодымозащитной службы. Одним из подразделений был найден и спасён условный пострадавший. Эвакуация остального персонала была организована добровольцами до прибытия подразделений федеральной противопожарной службы, - сообщил заместитель начальника пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС Бурятии Александр Загузин.