Боксёр из Бурятии выиграл турнир в Сочи

Тункинский спортсмен стал лучшим среди юношей в весовой категории 52 кг



С 22 по 29 июня в Сочи прошёл 35-й турнир по боксу памяти героя Советского Союза Мартироса Нагуляна. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 22 регионов России.



На турнире боксёр из Бурятии Амгалан Ангаров провёл три боя и завоевал золотую медаль среди старших юношей в весовой категории 52 кг. Тренируют спортсмена Григорий Ангаев, Шултын Моглоев и Бургэд Бадмацыренов.



В феврале этого года на первенстве Бурятии Амгалан Ангаров, воспитанник Тункинской школы бокса, был признан лучшим боксёром среди юношей республики. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».

