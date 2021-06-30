Тункинский спортсмен стал лучшим среди юношей в весовой категории 52 кг
С 22 по 29 июня в Сочи прошёл 35-й турнир по боксу памяти героя Советского Союза Мартироса Нагуляна. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 22 регионов России.
На турнире боксёр из Бурятии Амгалан Ангаров провёл три боя и завоевал золотую медаль среди старших юношей в весовой категории 52 кг. Тренируют спортсмена Григорий Ангаев, Шултын Моглоев и Бургэд Бадмацыренов.
В феврале этого года на первенстве Бурятии Амгалан Ангаров, воспитанник Тункинской школы бокса, был признан лучшим боксёром среди юношей республики. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
Боксёр из Бурятии выиграл турнир в Сочи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Памятник установят в Улан-Удэ на «Аллее отцов»
Утверждено распоряжение о субсидировании дальневосточных авиаперевозок
По словам мэра города, это первые большие перемены в этом парке
Тункинский спортсмен стал лучшим среди юношей в весовой категории 52 кг
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на улице Н. Петрова
По словам главы минздрава Бурятии, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не считать антитела
Зампред правительства Бурятии назвал основные причины роста заболеваемости COVID-19
Врачей распределили по разным больницам Улан-Удэ
Дезинфекцию подъездов проверяют ежедневно
Предложить свой вариант названия сможет каждый улан-удэнец
На дорогах Бурятии в локдаун работает 12 постов контроля
С болезнями водителей связан отток общественного транспорта
Во время прошедших сильных дождей тонули дороги и тротуары
Накануне коронавирус вновь забрал жизни более 20 пациентов
В Якутии горит 137 тысяч га леса