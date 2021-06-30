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Боксёр из Бурятии выиграл турнир в Сочи

Боксёр из Бурятии выиграл турнир в Сочи
Общество,  Фото:группа «Борцы Бурятии»
Тункинский спортсмен стал лучшим среди юношей в весовой категории 52 кг

С 22 по 29 июня в Сочи прошёл 35-й турнир по боксу памяти героя Советского Союза Мартироса Нагуляна. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 22 регионов России.

На турнире боксёр из Бурятии Амгалан Ангаров провёл три боя и завоевал золотую медаль среди старших юношей в весовой категории 52 кг. Тренируют спортсмена Григорий Ангаев, Шултын Моглоев и Бургэд Бадмацыренов.

В феврале этого года на первенстве Бурятии Амгалан Ангаров, воспитанник Тункинской школы бокса, был признан лучшим боксёром среди юношей республики. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
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