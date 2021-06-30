В Северобайкальске пройдут работы по благоустройству входной группы городского парка
В городском парке Северобайкальска построят фонтан. Согласно предложенному проекту будет построен фонтан размером 4х11 метров, включенный в комплекс входной группы парка.
- Планируется, что установленные здесь распылители должны работать в нескольких режимах. Струи воды будут выстреливать на 2 метра, а затем плавно опускаться до земли. По проекту, струи воды должны бить отдельными рядами или подниматься волнами. На основании климатических условий в нашем городе, было принято решение об устройстве сухого фонтана. Ещё их называют пешеходными, тротуарными, плоскостными или безопасными, - рассказал Евгений Золотухин, главный архитектор администрации Северобайкальска.
Конкурентом фонтана на голосовании стал проект благоустройства южной части набережной в районе городского пляжа. Там предполагалось построить пешеходную дорожку и ротонду из искусственного мрамора. Однако северобайкальцы высказались за создание фонтана в парке. Такое решение поддержали 1867 горожан, тогда, как за ротонду было отдано 658 голосов.
Напомним, что в 2018 году на голосовании по проекту формирования комфортной городской среды северобайкальцы поддержали идею благоустройства парка, предпочтя его другим предложенным территориям. Так в городском парке появились новые бетонированные, освещение и скамейки. В 2020 году горожане вновь отдали предпочтение обустройству парка, поддержав проект создания входной группы объекта, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
На севере Бурятии построят фонтан
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