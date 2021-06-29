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Подписан закон о втором «Дальневосточном гектаре»

Подписан закон о втором «Дальневосточном гектаре»
Общество,  Фото:pixabay.com
Программа также распространена на Арктическую зону РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет выдавать второй дальневосточный гектар гражданам, уже освоившим один такой участок, оформившим его в собственность или в аренду. Эта новация – ответ на обращения дальневосточных предпринимателей и фермеров из числа участников программы «Дальневосточный гектар».

Кроме того, механизмы программы распространены на Арктическую зону РФ. Землю можно будет бесплатно получить в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округа, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Предоставление земельных участков в Арктике будет проходить поэтапно. Первые полгода «гектары» в Арктике будут доступны только местным жителям. С 1 февраля 2022 года землю в Арктике смогут получить все россияне, а также участники госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Гектары планируется предоставлять преимущественно вблизи крупных населённых пунктов и инфраструктуры.

Напомним, что всего в программе «Дальневосточный гектар» принимают участие более 93 тысяч человек. Бесплатно предоставлено около 65 тысяч гектаров. Граждане используют землю для строительства индивидуального жилья (42%), ведения сельского хозяйства (36%), предпринимательства (10%), туристических проектов (7%) и прочих видов деятельности (5%), среди которых экологическая, образовательная и научная. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
дальневосточный гектар ДФО
 
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