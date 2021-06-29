В Бурятии опровергли слухи о закрытии поста контроля

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июня в Бурятии выставили посты контроля на дорогах к местам отдыха. Они появились для ограничения доступа граждан к популярным местам отдыха, вроде Байкала. Посты будут работать до конца локдауна - до 11 июля включительно в круглосуточном режиме.
Сегодня днём в паблике ves_ulan_ude_ местный житель выразил сомнение, что пост в Иволгинском районе всё ещё работает. Подписчик отправил видео, на котором видно, что шатёр стоит, однако снаружи никого нет.
- Никого нет, - говорит автор видео.
В комментариях подписчики предположили, что в такую погоду вряд ли кто-то отправится на дикий отдых: «Конечно. Погода же шепчет. Езжай купайся», «В такую погоду никто не поедет», «Ну очевидно же, что сарказм. Ибо в такую погоду никто и не поедет».
Другие же критически отнеслись к автору видео, предположив, что он сам не соблюдает режим самоизоляции: «А народ и рад ехать дальше распространять вирус, да?!», «Всё, типа валим. Чтобы потом дальше люди болели, умирали и т.д. Если вам всё равно ... как говорится, езжайте. Лучше дома посидеть две недели и не переживать потом», «Медиков пожалейте, у них семьи», «Нас просят по-человечески, остаться дома. Вы какой-то другой смысл видите, отмыть деньги и прочее, вы понимаете, что все больницы переполнены, заболеваемость растёт. Вы можете запросто заболеть».
В пресс-службе республиканского правительства «Байкал-Daily» опровергли информацию о закрытии этого поста контроля. Судя по всему, проверяющие скрылись от дождя под шатром.
Коронавирус в Бурятии продолжает бить рекорды. За последние сутки в республике коронавирус выявили у 321 человека. Общее число случаев заражения выросло до 44 259.