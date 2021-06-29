Старинные книги пополнили экспозицию музея в Иркутске

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Романы на французском языке изданы в середине девятнадцатого века



Книги, изданные полтора столетия назад, пополнили экспозицию дома-музея Волконских в Иркутске. Издания являются образцами типографского искусства середины XIX века.



- Мы стараемся собирать в коллекции музея вещи, которые могли находиться в обиходе дворян, в период, когда декабристы жили в Сибири. Это не только предметы быта, но и книги. Два этих издания были приобретены семьей Гринберг в этом году на антикварном рынке. Книги интересны своим богатым типографическим оформлением, что для 19 века является крайне редким явлением. Они красочные, с полноцветной обложной и теснением, которое имитирует текстиль или вышивку. Такие вещи олицетворяют эпоху, - отметила заведующая домом-музеем Любовь Подшивалова.



Первая книга – «Бланш де Савенэй» (Blanche de Savenay) из серии «Библиотека христианской молодёжи». Она издана в 1859 году во французском городе Тур. Её автор обозначен как «Мадмуазель Л. Б.» (M-lle L. B.). По содержанию это романтическая и нравоучительная история молодой девушки. Судя по всему, книга пользовалась большим спросом, за девять лет её переиздавали пять раз.



Вторая книга – «Швейцарский Робинзон, или История о потерпевшей кораблекрушение швейцарской семье» (Le Robinson suisse ou Histoire d'une famille suisse naufracèe). Это приключенческий роман для детей, который написал швейцарский пастор и писатель Йоханн Давид Висс. Книга была очень популярна в разных странах, её неоднократно переиздавали на немецком, английском и французском языках. Представленный в экспозиции экземпляр второго тома – это девятое издание «Швейцарского Робинзона» на французском языке, 1854 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.





