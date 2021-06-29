 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 июня

28 июня

Популярное

Старинные книги пополнили экспозицию музея в Иркутске

Старинные книги пополнили экспозицию музея в Иркутске
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Романы на французском языке изданы в середине девятнадцатого века

Книги, изданные полтора столетия назад, пополнили экспозицию дома-музея Волконских в Иркутске. Издания являются образцами типографского искусства середины XIX века.

- Мы стараемся собирать в коллекции музея вещи, которые могли находиться в обиходе дворян, в период, когда декабристы жили в Сибири. Это не только предметы быта, но и книги. Два этих издания были приобретены семьей Гринберг в этом году на антикварном рынке. Книги интересны своим богатым типографическим оформлением, что для 19 века является крайне редким явлением. Они красочные, с полноцветной обложной и теснением, которое имитирует текстиль или вышивку. Такие вещи олицетворяют эпоху, - отметила заведующая домом-музеем Любовь Подшивалова.

Первая книга – «Бланш де Савенэй» (Blanche de Savenay) из серии «Библиотека христианской молодёжи». Она издана в 1859 году во французском городе Тур. Её автор обозначен как «Мадмуазель Л. Б.» (M-lle L. B.). По содержанию это романтическая и нравоучительная история молодой девушки. Судя по всему, книга пользовалась большим спросом, за девять лет её переиздавали пять раз.

Вторая книга – «Швейцарский Робинзон, или История о потерпевшей кораблекрушение швейцарской семье» (Le Robinson suisse ou Histoire d'une famille suisse naufracèe). Это приключенческий роман для детей, который написал швейцарский пастор и писатель Йоханн Давид Висс. Книга была очень популярна в разных странах, её неоднократно переиздавали на немецком, английском и французском языках. Представленный в экспозиции экземпляр второго тома – это девятое издание «Швейцарского Робинзона» на французском языке, 1854 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.


Иркутск музей книги литература декабристы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ещё раз покажут танк «Иосиф Сталин»
В Улан-Удэ ещё раз покажут танк «Иосиф Сталин»
Общество, 29.06.2021
В столице Бурятии пройдёт форуме «Армия-2021»
В Монголии откроется аэропорт имени Чингисхана
В Монголии откроется аэропорт имени Чингисхана
Общество, 29.06.2021
Первый рейс из нового аэропорта состоится 4 июля
Рыболов из Бурятии завоевал медаль чемпионата Иркутска
Рыболов из Бурятии завоевал медаль чемпионата Иркутска
Общество, 29.06.2021
Спортсмены соревновались в ловле спиннингом с берега
На севере Бурятии стартовал ремонт памятника первопроходцам БАМа
На севере Бурятии стартовал ремонт памятника первопроходцам БАМа
Общество, 29.06.2021
Работы завершат до конца сентября этого года
В Бурятии открыты отели и турбазы из утверждённого реестра
В Бурятии открыты отели и турбазы из утверждённого реестра
Общество, 29.06.2021
Заехать могут отдыхающие, оплатившие бронь и имеющие прививки или отрицательный тест
В Бурятии провели чемпионат по киберспорту
В Бурятии провели чемпионат по киберспорту
Общество, 29.06.2021
В соревнованиях приняли участие более 200 игроков
В Кяхте до конца года построят детский сад
В Кяхте до конца года построят детский сад
Общество, 29.06.2021
В нём планируется открыть шесть групп, в том числе две ясельные
В Иркутске посчитали нецелесообразным повысить цены на проезд
В Иркутске посчитали нецелесообразным повысить цены на проезд
Общество, 29.06.2021
Администрация города проинформировала частных перевозчиков о нецелесообразности повышения цен
Бурятский борец стал призёром международного турнира
Бурятский борец стал призёром международного турнира
Общество, 29.06.2021
Тамир Гармаев завоевал «бронзу» в весовой категории 57 кг
В Иркутске вода уходит с подтопленных участков
В Иркутске вода уходит с подтопленных участков
Общество, 29.06.2021
Работы по устранению подтопления продолжаются
Подписан закон о втором «Дальневосточном гектаре»
Подписан закон о втором «Дальневосточном гектаре»
Общество, 29.06.2021
Программа также распространена на Арктическую зону РФ
В Иркутской области вводят ограничения из-за коронавируса
В Иркутской области вводят ограничения из-за коронавируса
Общество, 29.06.2021
Запрещены банкеты, корпоративы и другие торжественные мероприятия
В Улан-Удэ тушили «пожар» на острове Богородский
В Улан-Удэ тушили «пожар» на острове Богородский
Общество, 29.06.2021
Пожарную насосную станцию установили на протоке Уды
На Ольхоне под колёсами машины чудом выжила лиса
На Ольхоне под колёсами машины чудом выжила лиса
Общество, 29.06.2021
Сбитую лису на обочине заметили туристы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^