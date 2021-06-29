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С улиц Улан-Удэ с ночи откачивают воду

С улиц Улан-Удэ с ночи откачивают воду
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Техника устраняет затопления на самых проблемных участках

В столице Бурятии продолжают бороться с последствиями ливня. Идут работы по откачке воды, возникшей на улицах из-за непрекращающегося дождя.

- Сейчас техника устраняет затопления в разных районах города на самых проблемных участках. На откачке работают 10 машин, 6 «КамАЗов», один ЗИЛ, два ГАЗа, две мотопомпы. Воду откачивают с ночи, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

 
Сообщить о нахождении луж на городских улицах можно в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству по телефону 44-46-77.
дожди
 
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