С улиц Улан-Удэ с ночи откачивают воду







Сообщить о нахождении луж на городских улицах можно в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству по телефону 44-46-77.



В столице Бурятии продолжают бороться с последствиями ливня. Идут работы по откачке воды, возникшей на улицах из-за непрекращающегося дождя.- Сейчас техника устраняет затопления в разных районах города на самых проблемных участках. На откачке работают 10 машин, 6 «КамАЗов», один ЗИЛ, два ГАЗа, две мотопомпы. Воду откачивают с ночи, - сообщили в администрации Улан-Удэ.