Бурятский борец стал призёром международного турнира

Тамир Гармаев завоевал «бронзу» в весовой категории 57 кг



С 25 по 27 июня в дагестанском городе Каспийск прошёл 51-й международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева. В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из 22 стран.



Как сообщает группа «Борцы Бурятии», в весовой категории 57 кг бронзовую медаль завоевал Тамир Гармаев, выступавший за Бурятию и Забайкальский край. Он разделил награду с Мусой Мехтихановым из Дагестана. Первое место в этой весовой категории занял дагестанец Рамиз Гамзатов, второе место завоевал Джабраил Гаирбеков из Москвы.



Турнир в Каспийске стал одним из последних в календаре Объединённого мира борьбы (UWW) перед Олимпиадой в Токио.

