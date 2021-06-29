В селе в Бурятии табун лошадей пугает детей

Общество, Фото: опубликовано в группе "Кижинга-инфо"

В деревне ищут владельца животных



По селу Сулхара Кижингинского района Бурятии бродит табун лошадей, который пугает детей. Глава сельского поселения Юрий Попов через группу «Кижинга-инфо. 24/7» обратился к владельцам животных с просьбой забрать их.



- В село Сулхара зашёл табун коней. Бродят по деревне, пугают детей. На холке выжжен круг, метка. Хозяин, отзовитесь! Угоните табун из деревни, - обратился Юрий Попов.



Выпас и прогон сельскохозяйственных животных на территории села запрещён. Выпас должен быть только на специально установленных территориях в присутствии табунщика.

