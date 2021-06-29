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В Бурятии провели чемпионат по киберспорту

В Бурятии провели чемпионат по киберспорту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соревнованиях приняли участие более 200 игроков

С 21 по 27 июня в Бурятии прошёл II республиканский турнир по киберспорту Naadn Buryatia Cybersport: Baikal в онлайн-режиме. В этом году турнир объединил более 200 игроков из Иркутска, Читы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Улан-Удэ. Среди 38 команд выявили лучших по трём дисциплинам: Dota 2, CS:GO, World of Tanks.

- Анализируя прошедший турнир, можно уверенно сказать, что общий уровень команд-участниц вырос по сравнению с прошлым годом. Этот факт, безусловно, радует и надеемся, что с постоянным ростом мы сможем увидеть наших киберспортсменов не только на региональных турнирах, но и на мировой арене киберспорта, - отметил организатор турнира Доржи Содномов.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, призовые места распределились следующим образом:

CS:GO
Первое место - Zapekanki (Новосибирск)
Второе место - cyberXirk (Иркутск)
Третье место - Enigma (Улан-Удэ)

Dota 2
Первое место - Ultimate (Улан-Удэ)
Второе место - R'n'B club (Уфа, Улан-Удэ)
Третье место - 666 (Улан-Удэ)

WoT
Первое место - Ultimatum (Улан-Удэ)
Второе место - Novatint (Улан-Удэ)
Третье место - 888 (Чита)

Бурятия киберспорт чемпионат
 
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