В Бурятии провели чемпионат по киберспорту

В соревнованиях приняли участие более 200 игроков



С 21 по 27 июня в Бурятии прошёл II республиканский турнир по киберспорту Naadn Buryatia Cybersport: Baikal в онлайн-режиме. В этом году турнир объединил более 200 игроков из Иркутска, Читы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Улан-Удэ. Среди 38 команд выявили лучших по трём дисциплинам: Dota 2, CS:GO, World of Tanks.



- Анализируя прошедший турнир, можно уверенно сказать, что общий уровень команд-участниц вырос по сравнению с прошлым годом. Этот факт, безусловно, радует и надеемся, что с постоянным ростом мы сможем увидеть наших киберспортсменов не только на региональных турнирах, но и на мировой арене киберспорта, - отметил организатор турнира Доржи Содномов.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, призовые места распределились следующим образом:



CS:GO

Первое место - Zapekanki (Новосибирск)

Второе место - cyberXirk (Иркутск)

Третье место - Enigma (Улан-Удэ)



Dota 2

Первое место - Ultimate (Улан-Удэ)

Второе место - R'n'B club (Уфа, Улан-Удэ)

Третье место - 666 (Улан-Удэ)



WoT

Первое место - Ultimatum (Улан-Удэ)

Второе место - Novatint (Улан-Удэ)

Третье место - 888 (Чита)



