Рисунки улан-удэнских школьников отправили на выставку в Корею





















Учащиеся детской художественной школы имени Мэрдыгеева Улан-Удэ принимают участие в ежегодной выставке рисунков в южнокорейском городе-побратиме Аньян. В этом году на выставку отправлено 20 работ.- В 1997 году была подписана декларация о заключении побратимских отношений между городом Аньян, провинции Кён Ги и городом Улан-Удэ. Установились культурные взаимоотношения двух городов. Детская художественная школа Улан-Удэ ежегодно вносит свой вклад в это сотрудничество. Учащиеся делятся своими рисунками, на которых они изображают культуру родного края, рассказывают в красках о традициях, сказаниях и легендах народов, проживающих в Бурятии, - сообщили в администрации Улан-Удэ.