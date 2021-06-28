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Рисунки улан-удэнских школьников отправили на выставку в Корею

Рисунки улан-удэнских школьников отправили на выставку в Корею
Общество, 
На выставку отправлено 20 работ

Учащиеся детской художественной школы имени Мэрдыгеева Улан-Удэ принимают участие в ежегодной выставке рисунков в южнокорейском городе-побратиме Аньян. В этом году на выставку отправлено 20 работ.

- В 1997 году была подписана декларация о заключении побратимских отношений между городом Аньян, провинции Кён Ги и городом Улан-Удэ. Установились культурные взаимоотношения двух городов. Детская художественная школа Улан-Удэ ежегодно вносит свой вклад в это сотрудничество. Учащиеся делятся своими рисунками, на которых они изображают культуру родного края, рассказывают в красках о традициях, сказаниях и легендах народов, проживающих в Бурятии, - сообщили в администрации Улан-Удэ.







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