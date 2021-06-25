В честь первого Иркутского губернатора установят памятный знак

В Иркутске стартовал конкурс на лучший эскиз памятного знака в честь Карла Фрауендорфа и Лоренца Ланга



В комитете по градостроительной политике администрации Иркутска объявили о начале приёма заявок на конкурс на лучший эскиз памятного знака в честь первого Иркутского губернатора Карла Фрауендорфа и вице-губернатора Лоренца Ланга. Местом установки памятного знака станет территория сквера в границах улиц Ленина, 3-го Июля, Седова – на стрелке 130 квартала.



– Задачей конкурса является разработка эскиза памятного знака с обязательной архитектурной привязкой к предложенному месту расположения. Участникам необходимо будет определить оптимальное место установки памятного знака на предложенной территории, разработать планировочное решение предложенной площадки. Также важно определить оптимальный размер памятного знака, материал для его исполнения, создать модель скульптурной части. Кроме этого, необходимо предоставить расчеты сметной стоимости всех затрат по изготовлению и установке и благоустройство прилегающей территории, – пояснил главный архитектор города Антон Жуков.



Участником конкурса может стать как один автор, так и авторский коллектив, юридические лица. Заявку необходимо подать в комитет по градостроительной политике по адресу: Иркутск, улица Ленина, 14-б, каб. 402, тел. 8(3952)52-01-52). Заявки принимают до 12 июля 2021 года. Итоги конкурса подведут до 3 сентября.



Победителю предусмотрена премия в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.



Справка:



Карл Львович фон Фрауендорф



Родился на территории одного из германских княжеств в шляхетской семье. (г. Брауншвейг) С 1731 г. – на русской службе. Хорошо знал геодезию, математику, фортификацию, разбирался в архитектуре, принимал участие в составлении карт, планов городов. В 1758 г. – был назначен управляющим Омской пограничной линией, в 1765 г. – губернатором Иркутской губернии. Много усилий приложил к благоустройству г. Иркутска. По его плану город был разбит на кварталы, были провешаны прямолинейные улицы, развешаны таблички с названиями улиц, проведены работы по осушению болот. Преподавал в Навигацкой школе. В 1766 г. по его приказу была снята первая карта оз. Байкал. Большое внимание уделял укреплению русско-китайской границы. Занимался развитием речного судоходства (при нем было построено 25 речных судов для перевозки казённых товаров). Умер 2 января 1767 г. Похоронен в Иркутске на Лютеранском кладбище 16 января 1767 г. Могила не сохранилась.



Лоренц Ланг



Родился в 1684 г. в Стокгольме (Швеция), с 1712 г. на русской службе. 25 июня 1739 г. был назначен правителем (вице-губернатором) Иркутской провинции. Прибыл в Иркутск 26 июня 1740 г. в чине статского советника. Продолжил заниматься вопросами пограничной торговли. Подготовил ряд проектов по улучшению управления краем. В 1745 г. открыл в Иркутске школу геодезии. Умер 26 декабря 1752 г. в Иркутске, похоронен на Лютеранском кладбище. Могила не сохранилась.

