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В Иркутской области появятся два муниципальных кинозала

В Иркутской области появятся два муниципальных кинозала
Общество,  Фото:pixabay.com.
Кинотеатры создадут до конца года

В Иркутской области в Тырети и Баяндае появятся новые муниципальные кинозалы. Они будут расположены в Тыретском центре досуга «Кристалл» и в Баяндаевском межпоселенческом культурно–спортивном комплексе. Эти учреждения стали победителями конкурса федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Они получат субсидии по пять миллионов рублей. На эти средства будут приобретены экраны и современное оборудование для организации качественного цифрового показа.

- Новые кинотеатры в Баяндае и Тырети создадут до конца года. Их открытия станут подарками для жителей. Они смогут смотреть новинки отечественного кинематографа на большом экране. Иркутская область и Фонд кино сотрудничают с 2015 года. За это время на территории региона открыто 20 кинозалов, - отметила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

По программе фонда кино новые кинозалы создают в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. В этом году в России субсидии на эти цели получат 122 кинозала из 53 регионов страны. Обязательным условием их работы, является прокат отечественных фильмов и проведение регулярных сеансов.

В дополнение к конкурсу, в январе фонд кино выделил субсидии кинотеатрам, пострадавшим от последствий пандемии COVID-19. Её получили 17 таких учреждений Иркутской области. Они расположены в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском, Саянске, Нижнеудинске, Черемхово, Куйтуне, Ангарске, сообщили в пресс-службе областного правительства. 
Иркутская область
 
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