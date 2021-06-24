Дополнительные экипажи ДПС будут выставлены на основных магистральных улицах
Вечером в пятницу, 25 июня в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Об этом предупреждает МВД по Бурятии.
Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС ГИБДД в составе 20 сотрудников. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в нетрезвом виде, а также соблюдению ПДД при перевозке пассажиров, в том числе несовершеннолетних.
Госавтоинспекция Бурятии напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжёлыми последствиями.
Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые, управляя автомобилем в нетрезвом виде, ведут себя на дороге неадекватно.
В Улан-Удэ массово проверят водителей
Общество, Фото:
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