Владельца оружия оштрафовали за хранение вне положенном месте
Ранее судимый читинец признан виновным в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Летом 2020 года в микрорайоне Девичья Сопка мужчина незаконно проник через открытое окно в дом, откуда украл находящиеся в непредназначенном для хранения месте оружие и боеприпасы – гладкоствольное и нарезное охотничьи ружья «ИЖ-27» и «Вепрь-308», травматический пистолет «ИЖ 79-9Т», а также патроны к ним.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее за нарушение правил хранения оружия и патронов к нему владелец оружия привлечён к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Читинца приговорили к 4 годам «строгача» за кражу оружия и патронов
Общество, Фото:
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