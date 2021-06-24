 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 июня

23 июня

Популярное

Читинца приговорили к 4 годам «строгача» за кражу оружия и патронов

Читинца приговорили к 4 годам «строгача» за кражу оружия и патронов
Общество,  Фото:pixabay.com.
Владельца оружия оштрафовали за хранение вне положенном месте

Ранее судимый читинец признан виновным в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Летом 2020 года в микрорайоне Девичья Сопка мужчина незаконно проник через открытое окно в дом, откуда украл находящиеся в непредназначенном для хранения месте оружие и боеприпасы – гладкоствольное и нарезное охотничьи ружья «ИЖ-27» и «Вепрь-308», травматический пистолет «ИЖ 79-9Т», а также патроны к ним.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее за нарушение правил хранения оружия и патронов к нему владелец оружия привлечён к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 
Чита суд приговор прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинца приговорили к 4 годам «строгача» за кражу оружия и патронов
Читинца приговорили к 4 годам «строгача» за кражу оружия и патронов
Общество, 24.06.2021
Владельца оружия оштрафовали за хранение вне положенном месте
Жительница Бурятии платила за холод в квартире
Жительница Бурятии платила за холод в квартире
Общество, 24.06.2021
Женщина обратилась в прокуратуру 
В Бурятии жаркая неустойчивая погода
В Бурятии жаркая неустойчивая погода
Общество, 24.06.2021
Местами ожидаются дожди и грозы
Житель Иркутской области украл у томича с карты деньги
Житель Иркутской области украл у томича с карты деньги
Общество, 23.06.2021
Мужчина забыл гаджет в привокзальном кафе
В Бурятии объявлен строгий локдаун
В Бурятии объявлен строгий локдаун
Общество, 23.06.2021
Принятые меры жёсткие – в их числе нерабочие дни или ограничение допуска в места отдыха на Байкале
В Бурятии прошли занятия по подводному вождению танков
В Бурятии прошли занятия по подводному вождению танков
Общество, 23.06.2021
Перед занятиями члены экипажа проходили легководолазную подготовку
В Бурятии рассказали, как выбрать квас
В Бурятии рассказали, как выбрать квас
Общество, 23.06.2021
Квасной сезон в самом разгаре
12% жителей Бурятии привились от коронавируса
12% жителей Бурятии привились от коронавируса
Общество, 23.06.2021
Запасы вакцины в республике имеются
В Улан-Удэ ремонтируют 11 котельных
В Улан-Удэ ремонтируют 11 котельных
Общество, 23.06.2021
Столица Бурятии готовится к отопительному сезону.
Сразу три человека стали почётными гражданами Улан-Удэ
Сразу три человека стали почётными гражданами Улан-Удэ
Общество, 23.06.2021
Список почётных граждан пополнили директор завода и два спортсмена
В Улан-Удэ спортсмены помогли в обустройстве ковидного госпиталя
В Улан-Удэ спортсмены помогли в обустройстве ковидного госпиталя
Общество, 23.06.2021
Перед работами все добровольцы сдали ПЦР-тесты
В Бурятии стоящие на учёте подростки встретились с батюшкой
В Бурятии стоящие на учёте подростки встретились с батюшкой
Общество, 23.06.2021
Беседы также проходили с родителями подростков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^