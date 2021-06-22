В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улицах Шумяцкого и Кольцова

Дорожники обновляют участок протяжённостью 870 метров



В Улан-Удэ идёт ремонт по улицам Шумяцкого и Кольцова, где проходит интенсивный поток общественного транспорта. Здесь обновляют участок протяжённостью 870 метров от остановки «Акбэс» до улицы Пищевая, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Подрядная организация «СК Олимп» уложила новый слой асфальта. Сейчас дорожники монтируют бордюрные камни. В ближайшее время нанесут разметку и установят предупреждающие знаки.



На ремонт выделено около 15,7 млн рублей.

