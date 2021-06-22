Дорожники обновляют участок протяжённостью 870 метров
В Улан-Удэ идёт ремонт по улицам Шумяцкого и Кольцова, где проходит интенсивный поток общественного транспорта. Здесь обновляют участок протяжённостью 870 метров от остановки «Акбэс» до улицы Пищевая, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Подрядная организация «СК Олимп» уложила новый слой асфальта. Сейчас дорожники монтируют бордюрные камни. В ближайшее время нанесут разметку и установят предупреждающие знаки.
На ремонт выделено около 15,7 млн рублей.
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улицах Шумяцкого и Кольцова
Общество, Фото:
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