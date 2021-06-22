В Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу умерших в госпиталях

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

В годы Великой Отечественной войны в Бурятии работали 14 (по неофициальным данным - 21) эвакогоспиталей



Ровно 80 лет назад 22 июня немецкие войска напали на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. Сегодня активисты регионального отделения ОНФ в Бурятии вместе с участниками команды «Молодёжка ОНФ» провели патриотическую акцию «День памяти и скорби». Они возложили цветы на мемориальном комплексе «Умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ». Также общественники записали видео, в котором рассказали несколько исторических фактов об этом памятнике.



В годы Великой Отечественной войны в Бурятии работали 14 (по неофициальным данным - 21) эвакогоспиталей. Первые два были созданы в Улан-Удэ ещё в августе 1939 года для лечения бойцов, раненых в боях под Халхин-Голом. Раненые поступали из медсанбатов и прифронтовых госпиталей. Большая часть из них с тяжелыми ранениями.



Всего за годы Великой Отечественной войны в госпиталях республики прошли лечение более 30 тысяч солдат и офицеров. Их них вернулись в строй и продолжили борьбу с немецко-фашистскими захватчиками 9500 человек. Была возвращена трудоспособность 16 тысячам раненых. Умерших от ран бойцов хоронили на кладбищах города. В дни памятных дат к этим могилам приносили цветы, чтобы почтить их память.



В 1975 году останки бойцов были перенесены в братскую могилу, первоначально были высечены фамилии 217 воинов; в 2014 году, после проведения поисковой работы, добавлены имена ещё 80 воинов, умерших в госпиталях Улан-Удэ. Рядом с мемориалом четыре захоронения Героев Советского Союза, умерших в разные годы уже после войны.



Имена солдат, сержантов и офицеров, захороненных в братской могиле, увековечены в третьем томе Книги Памяти Бурятии, выпущенном в 1999 году.



- Таким образом, это сейчас единственное в нашей республике воинское захоронение - братская могила участников Великой Отечественной войны. На мраморном основании мемориала в небо устремились под разными углами четыре пилона. По замыслу автора мемориала, архитектора Идымова, они символизируют годы Великой Отечественной войны. Акции памяти очень важны для новых поколений, для сохранения исторической памяти и предотвращения повторения тех событий, - прокомментировал активист ОНФ Сергей Агафонов.



