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В Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу умерших в госпиталях

В Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу умерших в госпиталях
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
В годы Великой Отечественной войны в Бурятии работали 14 (по неофициальным данным - 21) эвакогоспиталей

Ровно 80 лет назад 22 июня немецкие войска напали на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. Сегодня активисты регионального отделения ОНФ в Бурятии вместе с участниками команды «Молодёжка ОНФ» провели патриотическую акцию «День памяти и скорби». Они возложили цветы на мемориальном комплексе «Умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ». Также общественники записали видео, в котором рассказали несколько исторических фактов об этом памятнике.

В годы Великой Отечественной войны в Бурятии работали 14 (по неофициальным данным - 21) эвакогоспиталей. Первые два были созданы в Улан-Удэ ещё в августе 1939 года для лечения бойцов, раненых в боях под Халхин-Голом. Раненые поступали из медсанбатов и прифронтовых госпиталей. Большая часть из них с тяжелыми ранениями.

Всего за годы Великой Отечественной войны в госпиталях республики прошли лечение более 30 тысяч солдат и офицеров. Их них вернулись в строй и продолжили борьбу с немецко-фашистскими захватчиками 9500 человек. Была возвращена трудоспособность 16 тысячам раненых. Умерших от ран бойцов хоронили на кладбищах города. В дни памятных дат к этим могилам приносили цветы, чтобы почтить их память.

В 1975 году останки бойцов были перенесены в братскую могилу, первоначально были высечены фамилии 217 воинов; в 2014 году, после проведения поисковой работы, добавлены имена ещё 80 воинов, умерших в госпиталях Улан-Удэ. Рядом с мемориалом четыре захоронения Героев Советского Союза, умерших в разные годы уже после войны.

Имена солдат, сержантов и офицеров, захороненных в братской могиле, увековечены в третьем томе Книги Памяти Бурятии, выпущенном в 1999 году.

- Таким образом, это сейчас единственное в нашей республике воинское захоронение - братская могила участников Великой Отечественной войны. На мраморном основании мемориала в небо устремились под разными углами четыре пилона. По замыслу автора мемориала, архитектора Идымова, они символизируют годы Великой Отечественной войны. Акции памяти очень важны для новых поколений, для сохранения исторической памяти и предотвращения повторения тех событий, - прокомментировал активист ОНФ Сергей Агафонов.

ОНФ День памяти и скорби
 
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