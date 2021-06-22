В Улан-Удэ осуждённые возложили венок к памятнику Победы

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В учреждении прошли памятные акции



В исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби. В день начала Великой Отечественной войны осуждённые почтили память погибших минутой молчания, после которой состоялось возложение венка к памятнику Победы.



Также для осуждённых провели лекцию об истории Великой Отечественной войны и акцию «Лети журавлик».



В библиотеке исправительного учреждения организована выставка книг военных лет, а по сети кабельного телевидения учреждения транслируются художественные и документальные фильмы, сообщили в пресс-службе ведомства.

