В учреждении прошли памятные акции
В исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби. В день начала Великой Отечественной войны осуждённые почтили память погибших минутой молчания, после которой состоялось возложение венка к памятнику Победы.
Также для осуждённых провели лекцию об истории Великой Отечественной войны и акцию «Лети журавлик».
В библиотеке исправительного учреждения организована выставка книг военных лет, а по сети кабельного телевидения учреждения транслируются художественные и документальные фильмы, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ осуждённые возложили венок к памятнику Победы
Общество, Фото:
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