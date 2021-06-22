Движение будет перекрыто на час
С 24 по 30 июня с 22:00 до 6:00 будет закрыто движение трамваев маршрута №4 по улицам Сахьяновой и Ключевская, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
В эти дни с 22:00 изменится движение маршрута № 4: «конечная Мелькомбинат» – «Мост Богатырский» – «Химчистка» – «Республиканская больница» – «Элеватор» – «конечная ЛВРЗ» – «Элеватор» – «Республиканская больница» – «Химчистка» – «Мост Богатырский» – «конечная Мелькомбинат».
Причина перекрытия – начало первого капитального ремонта путей с момента их укладки в 1970 года. Здесь заменят 457 метров рельсо-шпального полотна. Ремонт производится на железобетонной шпале и применятся технология алюминотермитной сварки, иначе «бесшовный путь» или «бархатный путь». Это обеспечивает бесшумное и плавное движение вагонов, пассажиры не будут чувствовать стуков и перепадов рельсов.
Также в этом году ремонтируют участки по следующим адресам:
– ул. Чертенкова, от ул. Ю.Коммунара до ул. Сенчихина,
– ул. Балтахинова: подход к Удинскому мосту со стороны ул. Балтахинова,
– по ул. Ключевская, от ул. Сахьяновой до улицы Лебедева,
– ул. Сахьяновой, от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой.
Отметим, трамваи в Улан-Удэ работают до 23 часов.
В Улан-Удэ на двух улицах перекроют движение трамваев
Общество, Фото:
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