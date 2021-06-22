Выставка Зорикто Доржиева откроется в Иркутске

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Пространство разделено на две зоны, символизирующие Запад и Восток



С 26 июня по 26 сентября в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске пройдет выставка Зорикто Доржиева «Лесостепь». Впервые в Иркутске будет представлено более 20 картин и скульптур известного автора, сообщили представители галереи Бронштейна.



Зорикто Доржиев – заслуженный художник Бурятии. Его, без преувеличения, знают во всем мире – работы Зорикто находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом. Он участвовал в создании костюмов к фильмам Алексея Федорченко, Гарика Сукачёва, Сергея Бодрова.



В формате выставки будет презентовано около 20 картин и четыре скульптуры, которые впервые были показаны в 2019 году в рамках 58 Венецианской биеннале. Проект «Новая степь» рассказывает о миграциях и трансформациях самых разных образов. Мир предстаёт калейдоскопом сюжетов и мотивов различных периодов истории.



«Лесостепь» – с одной стороны отсылка к оригинальному авторскому названию, с другой – идея смешения природных и культурных зон: леса и степи, Запада и Востока. Кроме того, выставка объединяет два региона – бурятские степи и леса Иркутской области.



Лейтмотив работ – всадник – символ движения и обновления. Силуэты всадников покрыты сложными орнаментами, которые отсылают к разным культурам и эпохам. Серия скульптур «Шёлковый путь» сочетает в себе черты Запада и Востока: на одном из всадников можно разглядеть улыбку Джоконды, образы с Атласа тибетской медицины, бурятские, монгольские, китайские и европейские узоры.

Образы «Лесостепи» – цветные тени, силуэты на светящемся светлом фоне. Живопись Зорикто словно ковёр, который переливается множеством мотивов. Пространство его работ полно ярких красок и сложных очертаний. Сам автор выделяет работу «Лабиринт» – портрет его дочери.



– Для меня это история о преодолении внутренних сомнений и страхов. Процесс взросления через смену привычной картины мира – отрицание «детскости» и невозможность принятия «взрослости», – рассказал Зорикто. Доржиев.



Экспозиционное решение проекта позволит погрузиться в искусство Зорикто Доржиева. Пространство разделено на две зоны – красную и синюю – они символизируют Запад и Восток. Всадники – главные персонажи выставки – будто движутся во все стороны света, а зритель следует за ними. Сюжеты и историю работ раскроет бесплатный аудиогид.







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