Выставка Зорикто Доржиева откроется в Иркутске

Пространство разделено на две зоны, символизирующие Запад и Восток
С 26 июня по 26 сентября в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске пройдет выставка Зорикто Доржиева «Лесостепь». Впервые в Иркутске будет представлено более 20 картин и скульптур известного автора, сообщили представители галереи Бронштейна.
Зорикто Доржиев – заслуженный художник Бурятии. Его, без преувеличения, знают во всем мире – работы Зорикто находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом. Он участвовал в создании костюмов к фильмам Алексея Федорченко, Гарика Сукачёва, Сергея Бодрова.
В формате выставки будет презентовано около 20 картин и четыре скульптуры, которые впервые были показаны в 2019 году в рамках 58 Венецианской биеннале. Проект «Новая степь» рассказывает о миграциях и трансформациях самых разных образов. Мир предстаёт калейдоскопом сюжетов и мотивов различных периодов истории.
«Лесостепь» – с одной стороны отсылка к оригинальному авторскому названию, с другой – идея смешения природных и культурных зон: леса и степи, Запада и Востока. Кроме того, выставка объединяет два региона – бурятские степи и леса Иркутской области.
Лейтмотив работ – всадник – символ движения и обновления. Силуэты всадников покрыты сложными орнаментами, которые отсылают к разным культурам и эпохам. Серия скульптур «Шёлковый путь» сочетает в себе черты Запада и Востока: на одном из всадников можно разглядеть улыбку Джоконды, образы с Атласа тибетской медицины, бурятские, монгольские, китайские и европейские узоры.
Образы «Лесостепи» – цветные тени, силуэты на светящемся светлом фоне. Живопись Зорикто словно ковёр, который переливается множеством мотивов. Пространство его работ полно ярких красок и сложных очертаний. Сам автор выделяет работу «Лабиринт» – портрет его дочери.
– Для меня это история о преодолении внутренних сомнений и страхов. Процесс взросления через смену привычной картины мира – отрицание «детскости» и невозможность принятия «взрослости», – рассказал Зорикто. Доржиев.
Экспозиционное решение проекта позволит погрузиться в искусство Зорикто Доржиева. Пространство разделено на две зоны – красную и синюю – они символизируют Запад и Восток. Всадники – главные персонажи выставки – будто движутся во все стороны света, а зритель следует за ними. Сюжеты и историю работ раскроет бесплатный аудиогид.
Возрастное ограничение 12+
Выставка Зорикто Доржиева откроется в Иркутске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителей Бурятии просят обязательно сообщать о больных ковидом, выходящих из дома
Арт-директор фестиваля «Голос кочевников» призналась, что его отмена «вгоняет в эмоциональную яму»
Пространство разделено на две зоны, символизирующие Запад и Восток
Лучшей стала представительница Кабанского района
Некоторых жителей гроза «испугала до жути»
За последние сутки в Забайкалье умерли четыре человека
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бурятии ухудшается всё сильнее
Информацию о косолапом передали специалистам
Свечи памяти зажглись на Мемориале Победы. ФОТО
В этом сезоне обращений по поводу укусов клещей меньше, чем год назад
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Врач БСМП призвал горожан не устраивать гулянки
Архитекторы решили, что скульптура не должна смотреть в сторону школы
Рейтинг возглавил Бахчисарай
Незаконной деятельностью мужчина занимался с 2019 года