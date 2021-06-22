Клещи покусали почти 1,5 тысячи жителей Бурятии

В этом сезоне обращений по поводу укусов клещей меньше, чем год назад



В Бурятии продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. По данным на 21 июня, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1475 человека, из них 449 детей. Это на 31,5 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках.



Укусы зарегистрированы во всех районах республики, в городе Северобайкальске и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.



Зарегистрировано девять случаев инфекций, передающихся клещами: один случай клещевого вирусного энцефалита, четыре случая клещевого боррелиоза, четыре случая клещевого риккетсиоза.



В республике проводятся противоклещевые обработки. В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2500 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 21 июня обработано более 2090 га.



От клещевого вирусного энцефалита запланировано привить более 77 тысяч человек. На 21 июня привито более 61 тысячи человек. Профилактические прививки в настоящее время продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.

