В Бурятии объяснили, как навещать пациентов в реанимации

Посещение пациентов в реанимации разрешено не только родственникам



Минздрав Бурятии рассказал о правилах посещения больных в отделениях реанимации. Пациентов могут навещать их родные и близкие, говорится в специальном информационном ролике минздрава.



С согласия пациента в реанимацию могут попасть не более двух человек – родственников или друзей. Речь идёт только о пациентах в удовлетворительно состоянии. Если же пациент находится в тяжёлом состоянии, разрешение нужно получить у лечащего врача.



Впрочем, в ковидные стационары посетителей сейчас не пускают.

