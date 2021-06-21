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В Бурятии объяснили, как навещать пациентов в реанимации

В Бурятии объяснили, как навещать пациентов в реанимации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посещение пациентов в реанимации разрешено не только родственникам

Минздрав Бурятии рассказал о правилах посещения больных в отделениях реанимации. Пациентов могут навещать их родные и близкие, говорится в специальном информационном ролике минздрава.

С согласия пациента в реанимацию могут попасть не более двух человек – родственников или друзей. Речь идёт только о пациентах в удовлетворительно состоянии. Если же пациент находится в тяжёлом состоянии, разрешение нужно получить у лечащего врача.

Впрочем, в ковидные стационары посетителей сейчас не пускают. 
реанимация медицинская помощь
 
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