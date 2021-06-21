Посещение пациентов в реанимации разрешено не только родственникам
Минздрав Бурятии рассказал о правилах посещения больных в отделениях реанимации. Пациентов могут навещать их родные и близкие, говорится в специальном информационном ролике минздрава.
С согласия пациента в реанимацию могут попасть не более двух человек – родственников или друзей. Речь идёт только о пациентах в удовлетворительно состоянии. Если же пациент находится в тяжёлом состоянии, разрешение нужно получить у лечащего врача.
Впрочем, в ковидные стационары посетителей сейчас не пускают.
В Бурятии объяснили, как навещать пациентов в реанимации
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спецсредство, которым обрабатывают трамваи и маршрутки, безопасно для пассажиров
Мужчина выдал себя, разведя костёр во дворе дома
Посещение пациентов в реанимации разрешено не только родственникам
Ребята наблюдают за ростом малышей хариуса и записывают все наблюдения
Впрочем, к концу недели обещают дожди
Синоптики прогнозируют жару с грозами
Событие состоялось на севере республики
Прирост заболеваемости COVID-19 за неделю произошёл в основном за счёт детей до 17 лет
Категорически запрещены костры и мангалы
Подарок сделали ко Дню медицинского работника
Среди трёх медалей две золотые
Будет прекращена работа на предприятиях, торговых центрах и магазинах
Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам
Оскорблённый мужчина обратился в прокуратуру
Собственник жилья добивался своих денег через суд