Будет прекращена работа на предприятиях, торговых центрах и магазинах
Завтра, 22 июня, жители Бурятии могут присоединиться к общероссийской минуте молчания (0+). В 17.15 часов организаторы просят прервать вещание в эфире телевидения и радио, прекратить работу касс в магазинах, торговых центрах, на предприятиях и так далее.
В День памяти и скорби, 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны, в 12.15 по московскому времени будет объявлена общероссийская минута молчания.
Именно в это время в 1941 году жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны. Самая жестокая и кровопролитная война длилась 3 года 10 месяцев и 18 суток или 1418 тяжёлых, страшных дней и ночей. Война отняла у нашей страны 27 миллионов жизней.
- Общая минута молчания – это напоминание миру о несгибаемом мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне. Мы просим всех горожан присоединиться к акции и почтить память всех тех, кто ковал Победу для нас, для нашего будущего, - обратилась к горожанам заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.
Бурятия присоединится к общероссийской минуте молчания
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