Обругавшему соседу ангарчанину выписали штраф

Оскорблённый мужчина обратился в прокуратуру



В городе Ангарск Иркутской области один сосед оскорбил другого. Оскорблённый мужчина обратился в прокуратуру.



- Установлено, что в адрес заявителя сосед в неприличной форме высказал нецензурные выражения, содержащие негативную оценку его личных качеств, унижающие честь и достоинство, которые восприняты им как оскорбление, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Возбуждено административное дело за оскорбление. Грубый мужчина привлечён к административной ответственности и оштрафован на три тысячи рублей.

