Оскорблённый мужчина обратился в прокуратуру
В городе Ангарск Иркутской области один сосед оскорбил другого. Оскорблённый мужчина обратился в прокуратуру.
- Установлено, что в адрес заявителя сосед в неприличной форме высказал нецензурные выражения, содержащие негативную оценку его личных качеств, унижающие честь и достоинство, которые восприняты им как оскорбление, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Возбуждено административное дело за оскорбление. Грубый мужчина привлечён к административной ответственности и оштрафован на три тысячи рублей.
Обругавшему соседу ангарчанину выписали штраф
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