Военные называют свой центр самым современным и высокотехнологичным медучреждением Бурятии
Многофункциональный медицинский центр минобороны РФ инфекционного типа, построенный в военном городке Сосновый Бор в Бурятии, начал приём гражданского населения. В медцентре лечат больных коронавирусом.
- Новейший многофункциональный медицинский центр, возведённый на территории военного госпиталя, принял на лечение первых пациентов из числа гражданского населения с диагнозом «коронавирусная инфекция», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Больных доставляют в приёмное отделение медцентра минобороны на «скорых». Лечат их по полису обязательного медицинского страхования.
Помимо этого, в медцентре инфекционного типа проходят лечение военнослужащие, члены семей военнослужащих и военные пенсионеры.
- Многофункциональный медицинский центр на сегодняшний день является самым современным и высокотехнологичным медучреждением в Бурятии. Процедурные кабинеты и палаты оснащены самым современным оборудованием зарубежного и отечественного производства. В палатах созданы все необходимые комфортные условия для пребывания и лечения пациента. Там имеется отдельный санузел, душевая, специальный бокс для бесконтактной передачи пищи, - заявили в Восточном военном округе.
Строительство медицинского центра минобороны было завершено в мае 2020 года. Он возведён по типовому проекту на площади шесть тысяч квадратных метров. Медцентр рассчитан на приём 60 пациентов.
В Бурятии медцентр минобороны начал приём гражданских
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