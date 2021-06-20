У уснувшего на лавочке забайкальца украли телефон и деньги



В Забайкалье в полицию обратился 39-летний житель Борзи и сообщил о пропаже мобильного телефона, в чехле которого находилась банковская карта. С неё неизвестные украли больше 12 тысяч рублей.



Выяснилось, что несколько дней назад потерпевший распивал спиртные напитки с незнакомой девушкой во дворе дома и передавал ей свою карту для покупки алкоголя. Полицейские, опросив продавцов магазинов, выяснили её приметы и установили личность. Ею оказалась 30-летняя ранее неоднократно судимая местная жительница. После того, как потерпевший заснул на лавочке, она взяла его телефон с картой и, зная пин-код, украла деньги.



Возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон изъят и возвращён потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

