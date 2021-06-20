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Жительница Забайкалья убила сожителя после ссоры

Жительница Забайкалья убила сожителя после ссоры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она убила мужчину после того, как он уснул

В Забайкальском крае предъявлено обвинение 33-летней женщине, жительнице села Калга Калганского района. Она обвиняется в убийстве.

В ночь на 17 июня обвиняемая убила своего 45-летнего сожителя.

Преступление совершено после того, как гражданские супруги поссорились в ходе совместного застолья. Дождавшись, когда сожитель уснёт, обвиняемая не менее семи раз ударила его топором. Мужчина от полученных рубленных ран скончался на месте.

Женщина задержана следователями и призналась в убийстве. В ходе проверки показаний на месте обвиняемая подробно рассказала об обстоятельствах расправы. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности и освободилась из мест лишения свободы всего около месяца назад.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.


убийство
 
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