Она убила мужчину после того, как он уснул
В Забайкальском крае предъявлено обвинение 33-летней женщине, жительнице села Калга Калганского района. Она обвиняется в убийстве.
В ночь на 17 июня обвиняемая убила своего 45-летнего сожителя.
Преступление совершено после того, как гражданские супруги поссорились в ходе совместного застолья. Дождавшись, когда сожитель уснёт, обвиняемая не менее семи раз ударила его топором. Мужчина от полученных рубленных ран скончался на месте.
Женщина задержана следователями и призналась в убийстве. В ходе проверки показаний на месте обвиняемая подробно рассказала об обстоятельствах расправы. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности и освободилась из мест лишения свободы всего около месяца назад.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Жительница Забайкалья убила сожителя после ссоры
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Всем - профессионализма, удачи, всего самого хорошего!», – пожелал Ярослав Шубин
Талантливый дизайнер дошла до финала конкурса
Нарушителей привлекли к административной ответственности
Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено
Чаще всего работодатели искали медсестёр, терапевтов, фармацевтов-провизоров, педиатров, неврологов
Машину мужчины смыло потоком воды с трассы
История с выброшенной на дорогу собакой закончилась хэппи-эндом.
Умерли 12 пациентов с коронавирусом
Днём воздух в столице Бурятии прогреется до +29
Горожане не могут записаться на приём к платным врачам
Всего на воде погибло восемь человек
Она посвящена Дню города
Мужчина получил условный срок
Молодому человеку грозит до двух лет колонии
В селе ищут свидетелей произошедшего