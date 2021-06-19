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Житель Бурятии сетями выловил омуля на 110 тысяч рублей

Житель Бурятии сетями выловил омуля на 110 тысяч рублей
Общество,  Фото:ВСЛУ МВД на транспорте
Молодому человеку грозит до двух лет колонии

В Бурятии транспортные полицейские во время рейда в акватории озера Байкал задержали 24-летнего житель посёлка Нижнеангарск в Северо-Байкальском районе. Он с помощью рыболовной сети длиной около 100 метров, которая является запрещённым орудием для ловли, и резиновой лодки выловил омуль. 

Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей.

- Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением сетей и лодки, несёт уголовную ответственность по пункту «б» части первой статьи 256 УК РФ. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

С 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.


омуль
 
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