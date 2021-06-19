В Улан-Удэ форум «Армия-2021» откроется с научной конференции

Военные покажут возможности техники
В Улан-Удэ на авиационном заводе участники круглого стола дадут старт мероприятиям международному военно-техническому форуму «Армия-2021» на площадках Восточного военного округа. В заседании круглого стола примет участие командование общевойскового объединения Восточного военного округа и представители Улан-Удэнского авиационного завода.
Основными темами для обсуждения станут перспективы развития вертолётостроения, совершенствование продукции двойного назначения и необходимость применения вертолётов, для повышения боеготовности соединений и воинских частей объединения ВВО.
На следующий день после проведения конференции состоится открытие международного военно-технического форума «Армия-2021» на четырёх площадках ВВО в городе Улан-Удэ - аэродром «Восточный», «Сосновый Бор» и в городе Кяхта - «Центральная площадь» и «7-й военный городок» мотострелкового соединения.
В рамках форума на площадках ВВО зрителям продемонстрируют более 30 единиц вооружения и военной техники сухопутных войск, в том числе 10 новейших образцов, покажут работу расчёта беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Также ожидается динамическая демонстрация БТР-80 и бронеавтомобиля «Тигр-М» с участием спецподразделений и использование средств имитации.
На площадке вооружения и военной техники горожане смогут увидеть оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, новейший бронеавтомобиль «Тайфун», станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С».
На площади свыше 10 тысяч квадратных метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развёрнута широкая культурно-развлекательная программа.
Для безопасности зрителей на площадках будет организовано патрулирование военной полицией, а участки, где разыграют динамические эпизоды, будут оцеплены.
Мероприятия будут проводиться в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Улан-Удэ форум «Армия-2021» откроется с научной конференции
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