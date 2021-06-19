Женщина оговорила супруга, который не дал ей денег на спиртное
В Заиграевском районе Бурятии возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос в отношении 50-летней жительницы посёлка Онохой-3.
Полицейскими установлено, что 3 мая сельчанка распивала спиртное с подругами. Вернувшись домой, женщина потребовала у супруга деньги на продолжение застолья. Мужчина денег не дал и стал ругать супругу, предлагая ей остаться дома.
Во время ссоры женщина, взяв со стола кухонный нож и поранила руку. После этого она побежала к соседям и сказала им, что ранение нанёс супруг, попросив вызвать сотрудников полиции.
Прибывшим на место происшествия полицейским женщина подтвердила свою версию и написала заявление на 56-летнего супруга. Мужчина свою вину отрицал.
Спустя неделю женщина сама пришла в полицию и созналась, что оговорила супруга из-за обиды.
В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что женщину предупреждали об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Ведётся следствие.
Сельчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Жительница Бурятии сама себя ранила ножом и обвинила в этом мужа
Общество, Фото:
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