Жительница Бурятии сама себя ранила ножом и обвинила в этом мужа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина оговорила супруга, который не дал ей денег на спиртное



В Заиграевском районе Бурятии возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос в отношении 50-летней жительницы посёлка Онохой-3.



Полицейскими установлено, что 3 мая сельчанка распивала спиртное с подругами. Вернувшись домой, женщина потребовала у супруга деньги на продолжение застолья. Мужчина денег не дал и стал ругать супругу, предлагая ей остаться дома.



Во время ссоры женщина, взяв со стола кухонный нож и поранила руку. После этого она побежала к соседям и сказала им, что ранение нанёс супруг, попросив вызвать сотрудников полиции.



Прибывшим на место происшествия полицейским женщина подтвердила свою версию и написала заявление на 56-летнего супруга. Мужчина свою вину отрицал.



Спустя неделю женщина сама пришла в полицию и созналась, что оговорила супруга из-за обиды.



В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что женщину предупреждали об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Ведётся следствие.



Сельчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

