Власти Иркутской области ввели ряд ограничительных мер
В Иркутской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписали обеспечить дистанционный режим работы работников 65 лет и старше, беременных женщин или предоставить им отпуска. Соответствующие изменения в указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщили в правительстве Иркутской области.
Запрещено проведение физкультурных и спортивных мероприятий (ранее их возможно было проводить без зрителей). Исключение сделано для мероприятий федерального уровня, но они пройдут без зрителей. Кроме того, организаторы спортивных мероприятий обязаны обеспечить тестирование на коронавирус спортсменов и сопровождающих их лиц при организации выезда за пределы Иркутской области.
В новой редакции указа государственным и муниципальным органам власти, а также организациям рекомендовано временно ограничитьличный приём граждан. А выпускникам рекомендовано подавать заявления о приёме в образовательные организации в электронной форме.
Иркутскому медуниверситету рекомендовано направить не менее 800 ординаторов и студентов в больницы для оказания медпомощи больным ковидом.
Кроме того, в ближайшее время профильные ведомства представят предложения с перечнем категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19.
В Иркутской области обязали перевести на дистанционку беременных и пенсионеров
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