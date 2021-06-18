В Бурятии пожарные проводят рейды по неблагополучным семьям

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожарные проинструктировали более четырёх тысяч социально незащищенных семей



В Бурятии проходят противопожарные рейды по местам проживания социально незащищённых граждан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.



Жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разъясняют необходимость соблюдения требований пожарной безопасности, в частности при курении, эксплуатации бытовых газовых и электрических приборов, а также напоминают о действии особого противопожарного режима на территории республики. Гражданам вручают памятки с кратким содержанием основных правил пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.



С начала текущего года в Бурятии проведено 2 416 обследований мест проживания неблагополучных и 4 362 – социально незащищенных семей. Распространено более 200 тысяч листовок. О мерах пожарной безопасности проинструктировано свыше 118 тысяч человек.

