Пожарные проинструктировали более четырёх тысяч социально незащищенных семей
В Бурятии проходят противопожарные рейды по местам проживания социально незащищённых граждан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разъясняют необходимость соблюдения требований пожарной безопасности, в частности при курении, эксплуатации бытовых газовых и электрических приборов, а также напоминают о действии особого противопожарного режима на территории республики. Гражданам вручают памятки с кратким содержанием основных правил пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.
С начала текущего года в Бурятии проведено 2 416 обследований мест проживания неблагополучных и 4 362 – социально незащищенных семей. Распространено более 200 тысяч листовок. О мерах пожарной безопасности проинструктировано свыше 118 тысяч человек.
В Бурятии пожарные проводят рейды по неблагополучным семьям
Общество, Фото:
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