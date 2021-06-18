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В Улан-Удэ завершается реконструкция сквера имени Пушкина

В Улан-Удэ завершается реконструкция сквера имени Пушкина
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сквер готов на 90%

Реконструкция сквера имени Пушкина выполнена на 90%, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

За два месяца в сквере была полностью обновлена тротуарная плитка общей площадью свыше 1300 кв. м., построены новые прогулочные дорожки. Установлены дополнительные пять новых торшерных стоек, общее количество светодиодных светильников выросло до 35-ти. На новых дорожках появились 12 скамеек и лавочек в общей стилистике сквера.


Впервые по всей площади сквера проведена система водополива протяжённостью свыше 600 метров, полив газона и деревьев уже происходит через 79 точек-дождевателей. Посажен газон на привезенном плодородном грунте площадью свыше тысячи кв. м. Будут высажены 14 елей и 14 берёз.

Также впервые в сквере обустроена безбарьерная среда для маломобильных граждан и для мам с детскими колясками. Одну дорожку со ступенями заменили на удобный пологий спуск с поручнями.

Реконструкцию сквера ведёт подрядная организация ООО «Инвестстрой».

Архитекторы Бурятии предложили создать сквер со скульптурой поэта на пустыре возле универмага «Юбилейный» ещё в 1998 году.

В работе над проектом участвовали известные архитекторы Ирина Аляскина, Александр Яковлев, Лидия Банзаракцаева, Римма Самданова, скульптор Александр Миронов. В итоге большой совместной творческой деятельности памятник Александру Пушкину и сквер были торжественно открыты 6 июня 1999 года в день 200-летия со дня рождения поэта.

В настоящее время архитекторы принимают активное участие в проекте обновления и реконструкции сквера.
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