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В Бурятии планируют ввести новые почётные звания

В Бурятии планируют ввести новые почётные звания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас спасатели и пожарные обделены республиканскими госнаградами

В республике хотят ввести почётные звания «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Бурятия» и «Заслуженный спасатель Республики Бурятия». Соответствующий проект закона опубликован на сайте Народного Хурала. Внесла его группа депутатов.

- На федеральном уровне установлены почётные звания «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации», «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Также возможность присвоения работникам пожарной охраны и спасателям почётных званий субъектов Российской Федерации предусмотрено в законодательстве не менее чем одной трети регионов, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас в Бурятии в гарнизоне пожарной охраны (пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по республике, государственная противопожарная служба республики, ведомственная, частная и добровольная пожарная охрана) трудится свыше двух тысяч сотрудников.

В штате Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службы, Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Территориального центра медицины катастроф Бурятии состоит 150 спасателей.

Все они сейчас оставлены без внимания республиканского законодательства о госнаградах.

В случае принятия законопроекта вручать новые звания начнут с 2022 года.

Принятие закона в этом году не повлечёт за собой расходы, финансируемые за счёт республиканского бюджета. В 2022 году потребуются расходы на изготовление наградных комплектов. 
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