Сейчас спасатели и пожарные обделены республиканскими госнаградами
В республике хотят ввести почётные звания «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Бурятия» и «Заслуженный спасатель Республики Бурятия». Соответствующий проект закона опубликован на сайте Народного Хурала. Внесла его группа депутатов.
- На федеральном уровне установлены почётные звания «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации», «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Также возможность присвоения работникам пожарной охраны и спасателям почётных званий субъектов Российской Федерации предусмотрено в законодательстве не менее чем одной трети регионов, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас в Бурятии в гарнизоне пожарной охраны (пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по республике, государственная противопожарная служба республики, ведомственная, частная и добровольная пожарная охрана) трудится свыше двух тысяч сотрудников.
В штате Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службы, Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Территориального центра медицины катастроф Бурятии состоит 150 спасателей.
Все они сейчас оставлены без внимания республиканского законодательства о госнаградах.
В случае принятия законопроекта вручать новые звания начнут с 2022 года.
Принятие закона в этом году не повлечёт за собой расходы, финансируемые за счёт республиканского бюджета. В 2022 году потребуются расходы на изготовление наградных комплектов.
В Бурятии планируют ввести новые почётные звания
Общество, Фото:
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