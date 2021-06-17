В Бурятии планируют ввести новые почётные звания

Сейчас спасатели и пожарные обделены республиканскими госнаградами



В республике хотят ввести почётные звания «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Бурятия» и «Заслуженный спасатель Республики Бурятия». Соответствующий проект закона опубликован на сайте Народного Хурала. Внесла его группа депутатов.



- На федеральном уровне установлены почётные звания «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации», «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Также возможность присвоения работникам пожарной охраны и спасателям почётных званий субъектов Российской Федерации предусмотрено в законодательстве не менее чем одной трети регионов, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Сейчас в Бурятии в гарнизоне пожарной охраны (пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по республике, государственная противопожарная служба республики, ведомственная, частная и добровольная пожарная охрана) трудится свыше двух тысяч сотрудников.



В штате Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службы, Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Территориального центра медицины катастроф Бурятии состоит 150 спасателей.



Все они сейчас оставлены без внимания республиканского законодательства о госнаградах.



В случае принятия законопроекта вручать новые звания начнут с 2022 года.



Принятие закона в этом году не повлечёт за собой расходы, финансируемые за счёт республиканского бюджета. В 2022 году потребуются расходы на изготовление наградных комплектов.

